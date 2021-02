El gesto de Ayelén Paleo hacia Carmen Barbieri que sorprendió a todos

Aunque el pasado las enfrentó, debido a que Ayelén Paleo tuvo un romance fugaz con Santiago Bal mientras que el actor aún seguía en pareja con Carmen Barbieri, la bailarina le dedicó unas palabras de aliento a la capocómica, quien se encuentra internada tras contagiarse de Covid-19.

En este contexto, Paleo protagonizó una entrevista en Mitre Live y allí sorprendió con su actitud. "Le deseo en serio con todo mi corazón que se recupere. Me alegré mucho cuando Fede se recuperó. No me gusta que nadie esté mal ni sufra ninguna enfermedad, ya sea coronavirus o lo que sea", comenzó diciendo la blonda.

"Me da mucha pena y creo mucho en las oraciones de las personas para que se mejore. Sigan rezando porque las fuerzas de todos hace que llegue y mejore", agregó.

"Le deseo lo mejor de todo corazón, que salga adelante y pueda seguir viviendo su vida. Deseo con el alma y el corazón que salga todo bien y que se pueda recuperar y la siga peleando como siempre", concluyó.

Recordemos que Barbieri se encuentra internada desde el 20 de enero en la clínica Zabala por una cuadro de neumonía bilateral tras haber contraído Covid-19.

Luego de una complicación en su estado general, los médicos decidieron inducirla a un coma farmacológico para poder intubarla y recibir oxígeno de manera mecánica.

En las últimas horas, su hijo Federico Bal llevó tranquilidad a sus seguidores, familiares y amigos al hablar de su notable mejoría. "Mi mamá está muy bien, por suerte... Ya está fuera de peligro", señaló el actor en diálogo con Ciudad.com.

"Seguramente le den el alta en los próximos días. Está en una habitación común, fuera de terapia intensiva", agregó Bal.