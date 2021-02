Ángel de Brito lanzó una fuerte advertencia en medio de su pelea con Nicole Neumann

Nicole Neumann y Ángel de Brito están en medio de un fuerte fuego cruzado. A punto tal, que la modelo le envió una carta a documento al conductor para pedirle que "se retracte" de varios dichos fuertes contra su persona.

Este jueves, el líder de Los Ángeles de la Mañana lanzó un fuerte mensaje, que podría ser interpretado como una respuesta a la panelista y su pedido judicial.

Cuando en el magazine de la mañana que se emite por eltrece hablaban sobre una de las polémicas aristas que rodean a la muerte de Diego Maradona, con las idas y vueltas del caso, con personajes con testimonios contradictorios y otros que luego se arrepienten de sus palabras; De Brito lanzó en modo advertencia: "Yo no me retracto de nada, de nada, de nada. Y voy a seguir. Todavía no empecé",

El conductor recientemente criticó fuertemente la labor de la modelo como panelista y aseguró, entre otras cosas, que le había sido infiel a Fabián Cuber,. A partir de ahí, Nicole contactó a su abogado, Rafael Cúneo Libarona, quien le cursó a De Brito una carta documento con el pedido de que se "retracte" por las "expresiones injuriosas" en contra de Neumann.

Este martes, en el programa Los Mammones, Nicole estuvo como invitada y ahí ratificó que seguirá adelante con las acciones legales en contra de su rival. Además, expresó que no entiende de dónde viene tanto encono de él hacia ella.