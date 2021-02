Rodolfo Barili se mostró en modo romántico con un sentido mensaje

Rodolfo Barili regresó a la pantalla recientemente conduciendo el clásico Telefe Noticias junto a Cristina Pérez. Y más allá de los deseos de muchos fans de que la dupla que está frente a cámaras, tenga una historia sentimental, lo cierto es que el conductor está muy enamorado de su pareja, Lara Piro.

De hecho, este lunes, Barili hizo un romántico posteo dirigido a su novia, a quien le propuso casamiento semanas atrás. Además, ellos vienen de disfrutar de sus vacaciones junto a sus hijos, en modo familia ensamblada.

"¡Feliz cumple amor! Amo comenzar otro cumpleaños junto a vos. Con nuestros ritos, con nuestras formas, con nuestras maneras de festejar la vida y el tenernos. Suena a cliché, lo sé, pero ya no me imagino la vida sin vos. Y eso me hace feliz. Tenerte. Amarte. Tenernos. Soñarnos. Estoy. Y sé que estás. Y sonrío de felicidad al saber que nos tenemos el uno al otro. Sonreí. Mucho. Porque nada puede ante eso. Te amo. Y nos amo juntos, los dos, los cinco", expresó el periodista a través de su cuenta de Instagram.

Piro tiene 39 años, es abogada y, como ella misma se describe en su perfil en redes, es “una amante de su profesión” y también “mamá de Ladislao, acuariana de pura cepa, amiguera y celebrante de la vida”.

Barili le propuso casamiento a su novia a finales del año pasado, cuando sorprendió a sus seguidores al compartir la propuesta de matrimonio que le hizo frente a su familia en pleno festejo en el día de Nochebuena.