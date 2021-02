Gianinna Maradona explotó y lanzó una fuerte denuncia en la red

Ya casi han pasado tres meses desde la temprana partida de Diego Maradona, y tanto su nombre como el de su familia, continúa siendo noticia. Cansada del hostigamiento, su hija Gianinna salió furiosa a lanzar una fuerte denuncia en sus redes sociales. Fue a modo de respuesta a la periodista Sandra Borghi, quien se preguntó dónde se encontraban las hijas del astro del fútbol los días previos a su muerte. Según la agencia Ansa, la comunicadora aseguró: “¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?”.

"Después de leer este título y esta nota, se me dispararon un montón de preguntas, una es esta: si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quén es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante? Nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada. Lo primero que se les viene a la mente lo sueltan y después les da igual, es ‘su trabajo'. Y si después se demuestra lo contrario da igual", redactó la hija menor de Claudia Villafañe y Diego.

"Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte y que aunque sus dedos acusadores me doblan, no me tiran", continuó. "El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas. Confío y sobre todo, confío en mi papá, que desde arriba me cuida 24/7. Sigan hablando, mientras tanto yo prosigo con mis sesiones de terapia para acomodarme", agregó.

"Agradezco que tengo la posibilidad de tener a alguien que me sostiene, pero no todos tienen ese mismo apoyo, y pienso que si yo no tendría un hijo , los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida se dio vuelta, ya me hubiese suicidado", sentenció.