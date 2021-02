Sin pelos en la lengua: Matilda Blanco apuntó contra una participante de 'Corte y Confección'

Luego de tres temporadas, Corte y Confección volvió a la pantalla de eltrece pero, en esta ocasión, lo hizo con una edición especial: los participantes son famosos. La competencia es conducida por Andrea Politti y el jurado lo componen los diseñadores Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal. Una vez más, quien está a cargo de taller es Matilda Blanco, quien es sumamente exigente y no les deja pasar ningún error a los participantes.

Ahora, la famosa estilista y asesora de imagen, en diálogo con el programa radial La Once Diez habló sobre el desempeño de una de las participantes y no tuvo pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. "Ximena Capristo está exacerbada, no sé si le pone pasión o está sacada, loca. Ella tiene que atemperarse y calmarse un poco, contar las cosas de otra manera, desde otro lugar. No sabe coser y tiene mal gusto", indicó al aire.

"Tiene que aprender porque para gustos hay de todo y hay gente que compra cosas de mal gusto. La cosa es que se dedique a aprender a coser y a lo mejor hace una colección y la vende toda, si está lleno de gente con mal gusto", agregó.

"Muchos vienen a aprender, o algunos tienen familiares modistas que no sé si lo inventan o es verdad, pero alguna cosa manejan, no mucho (...) Acá lo que se juega mucho es el ego, no toleran tanto las críticas. El famoso con la televisión está canchero, pero si le dicen que lo que hizo es un espanto se vuelve loco", afirmó.

Además, también opinó sobre la actitud de Pachu Peña cuando el jurado le da una devolución. "Pachu tiene que corregir eso de reírse cuando le ponen el puntaje o las devoluciones. Él tiene una noción, pero tiene que aprender y entrenar muchísimo”. Con respecto al resto de los participantes aseguró que “hay muchos que mienten, se dan maña para tener una idea y no lo saben hacer u otros que no se les cae una idea, o el caso de Capristo que tiene un mal gusto eterno”.