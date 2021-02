Dan Breitman durísimo con Nicole Neumann: "No tiene ningún talento"

Cansada de los maliciosos comentarios de Ángel de Brito sobre su persona, Nicole Neumann decidió enviarle una carta documento. "No califica como periodista" y "su trabajo como panelista y conductora es pobre" fueron algunos de los dichos del comunicador que hicieron que a la modelo se le agotara la paciencia y recurriera a la justicia para ponerle un freno al asunto.

Sumados a sus dichos al aire, todo indica que la furia de Neumann se originó también por un tuit del conductor de LAM. "La que le decía 'muqui' de manera discriminatoria a Pampita ¿habla de maldad? En vez de 'querer sacarse LAM de la cabeza' tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para lucirte en un panel", redactó el periodista.

En los últimos días, el tema estuvo en boca de todos y nadie se limitó a opinar sobre el conflicto de ambos. En la última emisión de 'Santo Sábado' en la pantalla de América TV, Dan Breitman no tuvo piedad a la hora de dar su mirada sobre el asunto. "Nicole es hermosa, pero la verdad es que mucho para dar no tiene. Para mí no es una chica que esté para conducir un programa de televisión porque no es una chica muy carismática… es mi opinión", lanzó al aire.

Luego de que pasaran un informe con todo el material sobre la pelea entre los mediáticos, el actor nuevamente opinó. "No le veo mucho brillo ni mucha gracia", agregó para sorpresa de todos.

Gabriel Oliveri, el mejor amigo de Pampita , le consultó si sus dichos eran producto de envidia. Ante esto, el ex participante del 'Cantando 2020' no se limitó para responderle y lo hizo sin ningún tipo de filtro. “¡No, cero! ¿Yo envidia? ¿Qué le voy a envidiar a Nicole? Si no tiene ningún talento", expresó de manera contundente.