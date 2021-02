Carlos Menem: un repaso por las mujeres de su vida

Carlos Saúl Menem conoció a Zulema Yoma por la década de los '60 en Siria. Fueron los padres de ambos quienes acordaron el casamiento de los jóvenes bajo el ritual musulmán y católico. En 1966 se concretó la ceremonia que los unió en sagrado matrimonio. Por más de 20 años estuvieron juntos hasta que después de desalojar a Zulema de la Quinta presidencial de Olivos a través de un decreto, se divorciaron en 1991.

La pareja tuvo dos hijos: Carlitos, quien falleció en un accidente en 1995, y Zulemita. Para 1989, cuando Menem asumió la Presidencia de la República Argentina ya era padre de Carlitos Nair, fruto de un amorío con la política Martha Meza. A ella la conoció durante un impasse que tuvo en su matrimonio. En aquella época tener un hijo extramatrimonial era muy mal visto y mucho más que un político se divorciara. Es por ello que su hijo no llevó su apellido hasta el 2006. Para la prensa, el mandatario tenía la familia perfecta.

Luego de su divorcio, Moria Casán se encargó de organizar los mejores festines para presentarle mujeres al político. "El me llamaba y me decía 'trae a quien quieras' y no es que yo era una madama, yo era el clown del rey, conmigo siempre se rió”, reveló en una entrevista la vedette poco tiempo atrás.

En aquella época todos hablaban de las "fiestas" que el riojano organizaba. Muchos fueron los nombres que circularon en los medios sobre las mujeres que tenían "amoríos" con Carlos. Sin embargo, fueron pocas las que reconocieron haber tenido una aventura con él. De la ex vedette Mónica Guido se decía que tenía libre acceso a la residencia presidencial y que ellos tenían apodos para llamarse. En la intimidad se referían el uno al otro como “Arequito” y “Anillaco”, haciendo referencia a sus ciudades natales. También se supo que participaron de esas reuniones las actrices Adriana Salgueiro, Noemí Alan y Thelma Stefani, aunque sólo como invitadas.

Por su parte, las ex vedettes Alejandra Pradón y Graciela Alfano si confesaron haber tenido un amorío con el ex presidente. También hay quienes creen que entre la actriz Luisa Albiloni y Menem hubo más que una amistad. Sobre la ingeniera María Julia Alsogaray también hubo fuertes rumores de una relación sentimental que nunca se confirmaron. Ella durante su gobierno estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

En 1999, Menem conoció a la segunda mujer con la que contrajo matrimonio: la chilena Cecilia Bolocco. La ex Miss Universo flechó al ex presidente al instante. El mandatario estaba terminando su segundo mandato en el gobierno pero quería volver a presentarse a las elecciones una vez que pasara un período. Ella estaba muy entusiasmada con la idea de convertirse en la Primera Dama, por lo cual dieron el gran sí en el registro civil en 2001. La luna de miel que tenían planeada tuvo que suspenderse por un arresto domiciliario del funcionario por una causa de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

Durante una década estuvieron juntos y tuvieron a Máximo. En 2011 finalmente se divorciaron y después de ese momento poco y nada se supo sobre la vida amorosa del riojano.