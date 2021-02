¡Sorprendente! a sus 47 años Fey enamora envuelta en trasparencias

La cantante Fey supo conquistar todos los escenarios y corazones durante los años ´90 con varios éxitos pero sobre todo con un hit que quedaría en la memoria colectiva de todos y que incluso tu abuelo podría reconocer y cantar aún sin recordar quién era su intérprete, estamos halando claro está de “Azúcar Amargo”.

Pero más allá del recuerdo que todos o la mayoría de las personas tienen de Fey, su verdad es que la artista nunca ha dejado su carrera de lado y con esto tampoco de producir nuevo material musical. Recientemente un nuevo aire ha soplado las velas de la carrera de la artista, gracias a las redes sociales y sobre todo a su cuenta de Instagram a conquistado a toda una nueva generación de fans.

Algo por lo que jamás se ha caracterizado la cantautora ha sido por ser una estrella pop que ha seguido el clásico camino de la exposición máxima, perdiendo así su intimidad; ni tampoco a dejado de lado su vida personal en pos de su carrera, siempre ha sido clara y transparente, pero manteniendo la distancia entre lo profesional y lo personal.

Foto: Instagram Fey

De hecho pocos saben de la existencia de su pequeña hija, una hermosa niña llamada Isabella de 9 años, de la cual Fey siempre se ha encargado de no revelar su identidad. Años de carera, una hija y sin embargo la cantautora continúa manteniendo su rostro angelical pese a tener ya 47 años. Probablemente su gran belleza tenga algo que ver con los más de un millón de seguidores que ostenta en la red social de la camarita.

Foto: Instagram Fey

Respecto a la determinación que ha tenido en la forma de llevar su carrera y no sucumbir a las presiones de compañías disqueras ni managers, Fey se expreso hace algún tiempo en el programa televisivo “De Primera Mano”, revelando que: “Yo nunca me he dejado moldear, me he dejado moldear por la vida que es algo muy diferente. Siempre he hecho lo que yo querido. A veces es mucho más difícil hacer lo que tú quieres cuando estás empezando tu carrera artística y llegas a una disquera y le dices a los productores, a los presidentes, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta. Y los terminas convenciendo cuando te ven haciéndolo con gusto”.