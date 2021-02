La furia de Griselda Siciliani con la prensa por una pregunta "innecesaria" sobre Adrián Suar

Griselda Siciliani compartió todo su enojo en las redes sociales tras una pregunta sobre Adrián Suar durante una entrevista pautada para hablar sobre su nominación como actriz revelación en los Premios Goya, cuyo galardón se entrega el próximo 27 de febrero, por su papel en la película Sentimental, de Cesc Gay.

"Cualquier entrevista acerca de una película, una obra de teatro, de un premio internacional por un trabajo, de un estreno, lo que sea! Es titulada siempre ( en ciertos medios) con alguna referencia directa o elíptica a algún hombre. No me sorprende, pero me apena. #Sevaacaer", lanzó enojada Griselda.

Y continuó: "Que pena, que al pedirme una entrevista por la nominación a los premios Goya se te ocurriera una pregunta incómoda e innecesaria sobre algo que nada tenía que ver con la nominación ni con la película, pero entiendo que a tus colegas les interesó justamente esa huevada. #sevaacaer".

Recordemos fueron ocho años en total los que estuvieron en pareja Siciliani y Suar, sin embargo, a pesar del largo camino recorrido juntos, la hija que tienen en común y el hecho que ninguno de los dos volvió a formalizar una relación desde que se separaron, ella no puede afirmar que él haya sido el amor de su vida.

“En realidad, no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima”, dijo la actriz en una charla con Mitre Live, de Radio Mitre, cuando le consultaron si el productor había sido su pareja más importante hasta ahora.