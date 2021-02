Estanislao Fernández aclaró los rumores sobre la compra de un Ferrari

Estanislao Fernández -más conocido por su nombre artístico Dyhzy- aclaró a través de sus historias de Instagram los rumores que hablaban del DJ conduciendo un auto marca Ferrari.

Además, compartió una postal despojado de todo tipo de prenda, jugando al borde de la censura y mostrándose esta vez sin maquillaje y al natural.

“No me compré una Ferrari. Si su fuente de información es Facebook, ya tienen un problema. El pibe ese al que le sacaron la foto no tiene tatuajes en las manos, y tiene el pelo negro. Yo tengo el pelo violeta. ¿Chequear las cosas nunca, no?. Facebook está lleno de Gladys, y digo así porque la pelot... que lo estaba pasando se llama así. Nada, lo aclaro porque es mejor estar prevenido, siempre”, advirtió el hijo del presidente Alberto Fernández.

Luego agregó: “A mi me chupa un huevo, pero ya no saben con qué mentir. Me agarran a mi y dicen 'se compró una Ferrari'. Si tuviese la plata para comprar una, no estaría acá, me hubiese tomado unas vacaciones gigantes. Recorrería todo el país o Europa, no sé cuánto cuesta una, pero supongo que podés hacer un lindo viaje. Lo que sí me da bronca es que el pibe de esa Ferrari le publicaron una foto sin su consentimiento y la foto de su patente. El acoso existe en millones de formas. Puede ser callejero, sexual, y esto también lo es. No a mi, sino a ese pobre pibe que estaba adentro de una Ferrari”.

Finalmente, el artista cosplayer enfatizó sobre la intencionalidad política del rumor. “Las fake news funcionan de esta forma y yo ya me acostumbré. Estoy seguro de que esto lo hizo un grupo político. Así se opera en la política. Yo no hago política pero ya es al pedo que lo aclare”.