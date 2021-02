Con pequeño bikini rojo, Kendall Jenner cautivó a sus seguidores

Una vez más Kendall Jenner fue tapa de cientos de portales de noticias del mundo del espectáculo. Lo hizo al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video que pertenece a una sesión de fotos donde aparece luciendo su belleza y esbelta figura. Además, la famosa morocha es una de las modelos más hermosas del mundo y desde que comenzó su carrera no para de cosechar seguidores de todas partes del planeta.

Hay un antecedente en el que marcó un hito. Ella es convocada constantemente para diversos desfiles de las marcas más prestigiosas del mundo. En una oportunidad, puntualmente en el año 2017 y con tan solo 22 años de edad, Kendall se convirtió en la modelo mejor paga del planeta, puesto que hasta ese momento era de Gisele Bündchen, según la revista Forbes.

Además del modelaje en varias ocasiones hemos visto la talentosa mujer en diversos programas demostrando grandes dotes de actuación. En 2007 sus recurrentes apariciones en Keeping Up with the Kardashians, el reality show de su familia, la hicieron conocida a nivel mundial para luego ser convocada a otros trabajos en la actuación.

Asimismo en 2010, Jenner fue escogida para aparecer en el vídeo musical para la canción Blacklight de la banda One Call, junto a Ashley Benson y Kevin McHale. Mientras que en 2012 apareció en un episodio de Hawaii Five-0, interpretando el personaje de AJ.

La hermana de Kylie Jenner compartió hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram un video donde se la puede ver lucir un pequeño bikini de color rojo que no solo causó la reacción de millones de seguidores sino también de varios famosos como el de la mexicana Thalía, Lucía Celasco, Valentina Ferrer, Gigi Hadid, entre otros.