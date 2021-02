América desvinculó a un histórico periodista de Intratables

"Hola. Cambia, todo cambia: como se preveía, termina mi ciclo en Intratables. Pero seguramente nos seguiremos viendo en otro programa. O no: ¿quién lo sabe? Son tiempos inciertos de toda incertidumbre. Los mantengo informados", escribió el periodista Ceferino Reato en su cuenta de Twitter.

"Me gustaría precisar algo: Intratables me permitió aprender muchísimo y realmente me he divertido mucho allí. Además, estoy muy agradecido con América porque me permitió ejercer el periodismo con total libertad. Los cambios hacen muy bien: a los programas y a los periodistas", sostuvo para alejar cualquier tipo de rumor polémico sobre su desvinculación.

Fuente: La Nación

Sin embargo, en diálogo con Clarín, Reato indicó que cree que América se está "volcando a un oficialismo pleno", y que la pronta llegada de Jorge Rial al prime time es una "gran muestra de esto".

Recordemos que el 2021 comenzó con grandes cambios para América y su grilla. El canal comenzaría a las 6:45 con Buenos Días América, ciclo conducido por Antonio Laje hasta las 11. A esa hora entraría Guillermo Andino aunque, en esta oportunidad, con un nuevo programa que estará producido por Gerardo Rozín. Intrusos continuará en el mismo horario, de 13:30 a 16, el ciclo tendrá unas cuantas novedades e incorporaciones en su panel.

En la tarde, de 16 a 18 continuará Fantino a la tarde, con conducción de Alejandro Fantino, quien estará secundado por el mismo equipo del año pasado. A las 18 irá América Noticias, con Rolando Graña y Soledad Larghi.. Mientras que Polémica en el Bar, con Mariano Iúdica, tendrá el nuevo horario de las 19:30.

El plato fuerte se espera que llegue de la mano de Jorge Rial con TV Nostra, un envío de política y actualidad. De esta manera, el canal comandado por Daniel Vila ubica a un conductor afín con el oficialismo para el horario central de la noche, y desplaza a Intratables a las 22:30, con conducción de Fabián Doman.

Para el cierre, a la medianoche Jey Mammón seguirá con el flamante Los Mammones, que viene con buenos números de rating con sus entrevistas y guiños de humor.