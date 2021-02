Al borde de la carretera, Mala Rodríguez presume su preciosa figura

Hoy es un día más que especial para Mala Rodríguez, después de 10 años vuelve a actuar en Zaragoza y nada menos que por la celebración del vigésimo aniversario de su disco 'Lujo Ibérico'. La rapera sevillana presentará en escena un acústico íntimo y diferente a lo que tiene acostumbrado a sus fieles seguidores.

Este material discográfico es trascendental para la artista ya que le permitió convertirse en una de las raperas más respetadas del mundo. Con él alcanzó el disco de oro con más de 67 mil copias vendidas. Su primer trabajo marcó un antes y un después en la música española. Su estilo aflamencado a la hora de cantar le otorgó un toque especial a sus interpretaciones.

"He sido siempre muy tremenda y atrevida. Por eso estoy aquí hoy dos décadas después. Eso es algo bueno mío. Tengo muchas cosas malas, pero el atrevimiento es una de las buenas. Si luego resulta que me caigo y me hago daño, pues ya me levantaré", reveló recientemente en diálogo con el Heraldo de España.

Son muchos los fanáticos que siguen a la hermosa artista en el mundo y esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram tiene más de un millón de personas que siguen minuto a minuto lo que realiza y cuando da señales de vida llenan sus posteos de comentarios. Recientemente subió dos instantáneas que ningún internauta pudo pasar por alto.

Mala, fiel a su estilo, posó en la carretera junto a dos trabajadores y presumió su hermosa figura con un fascinante vestido y unas botas negras altas. La publicación contó con cientos de mensajes. "Como es posible que la foto desprenda tanto buen rollo? A ti se te ve tan bella como siempre y a ellos se les ve encantados. Olé!", le comentó una de las usuarias.