Tristísimo: el desgarrador mensaje de Belinda tras la muerte de su abuela

Belinda se encuentra atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. A pocos días de haber comenzado el 2021 falleció su perro Gizmo, un chihuaha que la acompañó durante 13 años. Ahora, sufrió otra importante pérdida: su abuela de 88 años murió tras presentar algunas complicaciones de salud.

Ante la tristísima noticia, la intérprete de 'Boba niña nice' compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales. "Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo!", comenzó diciendo.

"¡Abuelita te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto… no sé cómo superar esta tristeza, este vacío. Por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla", agregó. "¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!", cerró.

Acto seguido compartió una serie de recuerdos con su querida "nana". "Mi amor, siempre tan divertida, ¡tan especial! Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste… Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasando, por favor abuelita”, agregó en las historias.

Juana Moreno falleció esta madrugada en España y la noticia fue confirmada por la relacionista pública de la cantante a la revista Quién. Algunos días atrás la madre de Belinda le había pedido a sus seguidores de Instagram que rezaran por la mujer ya que se encontraba muy delicada de salud.