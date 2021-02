Tras un 2020 crítico, Polka regresa con una nueva ficción

El 2020 fue un año muy complejo para la industria del entretenimiento y tras el parate que generó la pandemia al sector, Polka estuvo al borde del cierre. Sin embargo, Adrián Suar confirmó que la productora está de regreso con una nueva ficción nacional.

Según publicó la periodista Laura Ubfal en su portal web, a fines de marzo o comienzos de abril comenzaría a grabarse en Buenos Aires una ficción diaria que iría al prime time de El Trece. Además, se supo que la productora ya convocó al elenco protagónico.

Entre los nombres que figuraron están Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Malena Sánchez, figuras que ya trabajaron en reiteradas oportunidades con el productor e irían como el cuarteto principal.

"Yo siento que se habla mucho y se entiende poco, esto a mí me cambió el negocio", explicó Suar cuando visitó en septiembre pasado la mesa de Mirtha Legrand.

Recordemos que la última ficción que estrenó Polka fue El tigre de Verón (2019), dado que Separadas (2020) finalizó con el inicio de la pandemia, a tan solo días de haber estrenado.

Tras meses de inactividad, Suar escribió una carta abierta a los trabajadores de Polka donde comentó:

"Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno, todos, sin excepción, merecen mi respeto, se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos. Soy un hacedor que no se va a quedar quieto. Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo, los que me conocen saben bien que es así, por eso, hoy más que nunca es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos, ustedes y yo, como familia".