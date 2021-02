Escándalo tras el arresto de Bruce Springsteen en una repudiable situación

Según informó el portal norteamericano TMZ, el legendario cantante Bruce Springsteen está en plena causa judicial tras haber sido arrestado el pasado 14 de noviembre por conducir ebrio.

"El Jefe", como es conocido mundialmente el cantautor fue detenido en el Área Recreativa Nacional Gateway en Sandy Hook, Nueva Jersey, por conducción imprudente y consumo de alcohol en un área cerrada. En medio de lo que se anticipa será un gran escándalo mediático, Springsteen deberá comparecer ante el tribunal en las próximas semanas.

Lejos de algunas versiones que hablaron de resistencia a la autoridad, el mencionado portal confirmó que el músico se mostró muy colaborativo con la labor de la Justicia.

En contraste a este desafortunado y repudiable episodio, el autor de "Born in the USA" había lanzado a fines de octubre en plena pandemia su nuevo álbum de estudio, Letter to you, recibiendo buenas críticas y mostrándolo con un notable nivel artístico a sus 71 años.

Además, hace unos pocos meses, en Apple TV+ se estrenó Bruce Springsteen: Letter to You, un material documental que recorre el legado de este ícono del rock y que captura momentos del registro de su más reciente trabajo discográfico.