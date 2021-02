El desolador testimonio de Paris Hilton: "Soy una sobreviviente"

Meses atrás, la modelo y empresaria estadounidense Paris Hilton reveló en su documental 'This is Paris' que en su adolescencia fue abusada en un internado en Utah. Ahora, con el fin de apoyar una iniciativa de ley que busca regular la industria para adolescentes en el estado, la influencer se presentó ante el parlamento estatal para hablar de la traumática experiencia que vivió durante los 11 meses en los que asistió a la Escuela Provo Canyon.

"Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional, y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos", comenzó su desolador testimonio.

"Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador", señaló frente al tribunal con respecto a la experiencia que vivió hace 22 años y que hoy, continúa generándole pesadillas en las noches. "Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así", indicó.

Hilton reconoció que fue abusada mental y físicamente. "Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada (...) Cada vez que usaba el baño o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días", contó.

"Cuento mi historia no para que alguien se sienta mal por mí, sino para arrojar luz sobre la realidad de lo que sucedió entonces y sigue sucediendo ahora. Las personas que trabajan, dirigen y financian estos programas deberían avergonzarse de sí mismas. ¿Cómo pueden las personas vivir consigo mismas sabiendo que este abuso está ocurriendo?", sentenció.

“No puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos tantos otros y yo”, afirmó. La DJ reveló que en la institución los niños eran "inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad".

“Este proyecto de ley definitivamente ayudará a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a detenerme hasta que ocurra el cambio”, agregó.