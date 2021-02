Luis Majul y una fuerte acusación contra el canal América: "Hay metida gente de..."

En diálogo con el periodista Lautaro Larocca del portal Exitoína, el conductor Luis Majul se refirió en duros términos a su conflictiva salida del canal América tras más de veinte años de labor en dicha señal.

"Yo puse las canciones en tu walkman, el tiempo a mi me puso en otro lado... Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado". Quiera o no quiera estoy en los hogares de Argentina desde hace mucho, por lo que es lógico si paso de algún lado a otro, y si hay en el medio un conflicto, alguien le presta atención a eso", comentó Majul.

Y agregó: "Soy alguien que trabaja y muy diverso, hago cosas como la Feria Leer y Comer, la más concurrida después de Masticar. Muchos programas en Canal á. Tengo un perfil de analista de opinión, pero hago y produzco otras cosas. Mi otro gran desafío este año es la nueva propuesta de 107.9 FM Radio Berlín. Los 90 y los 2000, con programas como el de Diego Poggi y el de Diego Scott, entre otras figuras. Ahí vamos por una franja que no estaba atendida, y nosotros ya la estamos ocupando con las mejores canciones de esa década, además de las actuales, por supuesto".

Luego, en un pasaje de la entrevista, el periodista se refirió de manera puntual a su ruptura con el canal d Daniel Vila. "En América está metida la gente de La Cámpora. Sigue metida gente de La Cámpora", señaló sin titubeos.

Luego, cuando le consultaron a Majul si esa gente influye en los contenidos de los programas, el conductor respondió contundente: "Mucho. Podés preguntarle a cada uno de los periodistas que decidieron irse de América, aún con buen rating y mucha repercusión. Quizás yo lo que hice fue irme, primero que no miento nunca aunque me pueda equivocar, pero para mi fue un lugar muy tóxico para trabajar durante los últimos tres años. Ahora trabajo en el lugar más amigable y disfrutable. Es como el día y la noche. Es lindo el clima de trabajo en La Nación +".