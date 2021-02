La sorpresiva confesión al aire de Luis Ventura sobre Mirtha Legrand

Desde hace tiempo, Luis Ventura se dedica a sacar a la luz asuntos de la vida privada de Diego Maradona en su programa Secretos Verdaderos. En su última emisión tenía previsto hablar de la herencia del astro del fútbol pero debió cambiar el contenido sobre la marcha porque otro tema de la actualidad lo demandó.

El delicado estado de salud de Carmen Barbieri, que se complicó a raíz de su contagio de coronavirus, hizo que el reconocido periodista le dedicara el programa a ella. Ventura recogió diversos testimonios de personas cercanas a la capocómica y posteriormente hizo una reflexión sobre la pandemia y sorprendió con una confesión sobre Mirtha Legrand.

“Uno convive con compañeros, colegas y amigos que hoy están bien y mañana te enterás que están en coma farmacológico, en situaciones complejas", señaló al aire. "Esta enfermedad no te brinda la posibilidad ni de estar al borde de la cama, para acompañar a tu ser querido, a tu amigo o familiar y abrazarlo”, continuó.

“Yo no sé por qué, discúlpenme, la comparación no viene al caso… pero la imagen de una Mirtha Legrand, habiéndose quedado, ante la muerte de su hermana, en su casa y no pudiendo asistir a un velatorio para mi fue tremendo", confesó. "Discúlpenme , pero es una imagen que no me la puedo sacar de la cabeza, para mí es una imagen desoladora. No haber podido despedir a su propia hermana, es tremendo”, afirmó delante de las cámaras.

Con respecto a la actriz que se encuentra internada en la Clínica Zabala se sabe que su estado está mejorando. Su mejor amiga, Sandra Dominguez, reveló anoche en Implacables que "sigue sin fiebre y era un cuadro que ya estaba mejorando antes de entrar con el respirador. Ahora le sacaron los antibióticos porque dieron negativos todos los cultivos".