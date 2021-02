Famosa actriz denunció a Marilyn Manson por abuso y su discográfica lo desvinculó en el acto

Este lunes, se levantó una polémica a nivel mundial cuando la actriz Evan Rachel Wood, conocida por roles en series de televisión como Westworld, revelara que el cantante Marilyn Manson abusó de ella cuando era adolescente. Además, de inmediato cuatro mujeres más denunciaron situaciones similares con el popular músico, por lo cual la compañía discográfica en la que Manson trabajaba decidió desvincularlo en el acto.

En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, Loma Vista Recordings expresó: “Considerando las inquietantes acusaciones que realizaron hoy Evan Rachel Wood y otras mujeres, nombrando a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promocionar su actual álbum con efecto inmediato. Debido a estos preocupantes acontecimientos, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”.

Previo a que se hiciera pública esta decisión, el perfil de artista desapareció del sitio web de la discográfica, detalle que notaron el lunes por la mañana desde la revista Billboard.

A través de su cuenta de Instagram, Wood expresó este lunes: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Recordemos que Manson y Wood fueron pareja entre 2007 y 2010, llegando incluso a estar comprometidos. En ese entonces la actriz tenía 19 años, mientras el cantante tenía 39.