Eduardo Feinmann recargado: puso a La Cámpora en su lugar y advirtió sobre un "peligroso" acuerdo

Eduardo Feinmann lanzó este lunes una fuerte crítica hacia la utilización política de la vacuna contra el coronavirus. El periodista habló en duros términos sobre las fotos que circularon en las redes sociales donde se ven improvisados puestos en la calle con carteles con el logo de La Cámpora donde incentivan a la gente anotarse para recibir la vacuna Sputnik V.

“Veo una foto con una bandera de La Cámpora muy grande que dice Avellaneda, una mesa y un cartel muy pedorros, esto no lo vi en ninguna parte del mundo. Te inscriben para la vacuna del Covid-19, esto lo tomo como una utilización política de la vacuna. Es inmoral e impúdico. ¡Las vacunas no son de La Cámpora, son del Estado! ¡La vacuna es de la gente, no de La Cámpora!”, arremetió el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

Y agregó indignado: “Los tres primeros lugares para anotarse como voluntario (para recibir la vacuna) son un local de La Cámpora, otro del Frente de Todos y otro de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella. Es de una obscenidad... como cuando usaron las donaciones de la gente en las inundaciones de La Plata con la pechera de La Cámpora, cuando Andrés Larroque hizo echar a Juan Micheli de la TV Pública porque osó preguntarle por qué usaban las pecheras de La Cámpora”.

Por otro lado, en las redes sociales, Feinmann calificó como "muy peligroso” el acuerdo que busca el Gobierno para conseguir la vacuna china. El conductor tuiteó una captura de una nota de un diario que dice: “El Gobierno negocia a contrarreloj la vacuna de Sinopharm, la compañía farmacéutica estatal de China. Serían un millón de dosis. Las tratativas se respaldan fuertemente en la performance del nuevo embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja. En algún momento, el Gobierno estimó que podría contar con esta vacuna en enero, pero las tratativas se dilataron más de lo previsto. La Nación pudo conocer que aún falta que la Anmat reciba más información para aprobarla y que resta ‘adecuar los términos del contrato a la legislación local’”.

Frente a este cuado de situación, Feinmann sentenció: “No nos van a dar vacunas de la nada. Van a pedir cosas a cambio, como 5g o la Hidrovía. Muy peligroso”.