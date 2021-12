La osada promesa que hizo Florencia Peña para que Marcelo Gallardo se quede en River

Florencia Peña es una fiel fanática de River. En este sentido, celebró como todos los hinchas millonarios la noticia de la continuidad de Marcelo Gallardo en el club de sus amores.

Tras las repercusiones de la noticia, se mostró dispuesta a cumplir con la osada promesa que hizo si el técnico decidía quedarse. La actriz y conductora compartió desde su cuenta de Instagram un video con un particular mensaje dedicado al Muñeco. "No quería dejar de decir ‘gracias Muñeco, gracias Gallardo’. Solamente eso. Gracias Muñe querido. Siempre supe que este no era el final, sino que era un nuevo comienzo", comentó.

Cabe recordar que hace algunas semanas atrás, Flor había propuesto hacerle un regalo muy particular a Gallardo si aceptaba quedarse en el club. "Yo me pondría esta corbata y le iría a decir: ‘Muñe, si te quedás, yo me pongo la corbatita’. La corbatita sola", afirmó entre risas en diálogo con TyC Sports en relación a la histórica corbata de Ángel Labruna que Gallardo lució en el último Superclásico.

Además, confesó que Gallardo es su "permitido". "Mi marido sabe que es mi única debilidad. No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza", señaló en una entrevista con Radio Continental.