Guillermina Valdés sorprendió al contar todo lo que hizo al separarse de Marcelo Tinelli

El año pasado, en plena cuarentena cerrada por el estallido de la pandemia, mientras nadie sabía a ciencia cierta qué iba a ser del futuro, Marcelo Tinelli sorprendió a todos con un lacónico mensaje en sus redes sociales.

“Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis. Hemos decidido separarnos después de estos casi 8 años hermosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado que va a tener siempre a sus papás presentes", escribió Marcelo Hugo, desolado, para dar fin a los rumores.

Sin embargo, mientras el conductor enjugaba sus lágrimas y se refugiaba en el trabajo, la historia del otro lado, era distinta. Porque Guillermina Valdés, en esos tres meses que pasó separada del papá de su hijo Lorenzo, pudo rescatar un saldo positivo, cambiar su visión y fortalecerse antes de darse una nueva oportunidad.

Así lo dijo Guillermina en su paso por LAM, donde estuvo esta semana con todos los miembros del jurado de La Academia de ShowMatch, a horas de su última emisión. Una visita en la que la empresaria no tuvo drama en contar intimidades de su relación con el alma máter de La Flia y de su modo de ser.

Según ella, los años y las vivencias compartidas modificaron radicalmente su actitud en la pareja. “He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora. Ahora lo que hago es como que planteo, discuto y la termino en el momento; no me queda la cara larga", dijo Valdés.

“¿Antes te quedabas enojada un tiempo?”, quiso saber Ángel de Brito, a lo que su compañera de jurado señaló: "En general, cuando dos personas discuten, queda como una energía ahí, pero yo no”. Y luego aseguró que después de la pandemia “no se banca vibrar mal con otra persona". "No hay forma. Te digo lo que te tengo que decir y seguimos. Está bueno", opinó.

Para ella, la pandemia no fue un tiempo para el olvido. “Yo la pasé muy bien. Mi hija me dijo el otro día 'no digas eso', pero la pasé bien. Trabajé mucho conmigo y fue un espacio que me hizo bien. Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y estuvo bueno", reflexionó la modelo, satisfecha con sus decisiones y con su crecimiento personal en esos meses que se tomó para ella.