El gesto de Wanda Nara hacia el niño pastelero que sorprendió a todos

La historia de Joaquín Nahuel Escobar emocionó a todos y se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. El pequeño de 10 años lanzó su emprendimiento de pastelería para juntar dinero para pagar una operación reconstructiva que necesita. Las repercusiones fueron inmediatas. Joaquín paseó por varios programas, conoció a Damian Betular y hasta lo recibieron los jugadores de Boca.



Sin embargo, el niño fue víctima de ciberbullying. Fueron tales las repercusiones, que muchos famosos se solidarizaron desde sus cuentas y le hicieron llegar emotivos mensajes de apoyo.

Al ver la gran cantidad de manifestaciones de cariño, el pequeño reapareció en las redes y confirmó que continuará con su actividad. "Hola amigos, estuve pensando lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño. Voy a darle para adelante y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan adelante, que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impidan sus sueños. Si yo soy fuerte, ustedes también lo son. Una discapacidad no los hace menos ni más. Y les quería agradecer a toda la gente que me sigue, que me apoya. Les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo a todos", afirmó Joaquín en un video que subió en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, fue Wanda Nara quien también se manifestó en sus redes sociales. En sus historias, Wanda compartió el video del niño con un emotivo mensaje. "Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más", comentó la empresaria.