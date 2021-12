Darío Barassi tuvo que pedir que desalojaran a una familia de los estudios de 100 argentinos dicen

Cada vez que una familia pierde en 100 argentinos dicen, automáticamente deben abandonar los estudios de El Trece. Sin embargo, la situación se salió de control y Darío Barassi tuvo que recurrir a la producción del programa para desalojar a los participantes.

"Los puntos son para los Aguilar que con 356 puntos ganan”, anunció el conductor. Luego, miró a la familia perdedora y anunció su despedida. Lejos de tomárselo con tranquilidad, una de las participantes lanzó un sorpresivo comentario: "No me voy, eh, no me voy. Yo me quedo acá", disparó.

"Mariano, se quedan ¿Qué hago?", le habló Barassi a su productor. Mientras, por detrás, Natalia continuaba: "Me quedo, eh, me quedo. Planto carpa acá".

Rápidamente, el conductor se fue detrás de cámara y comentó a los gritos: "Barássitos, es el momento de demostrar quienes son", comentó y empezó a darles indicaciones a sus productores sobre cómo debían proceder.

"Agustina, vení. Cachi, vos andate porque no servís para esto y no te gusta la cámara. Cada uno va a ir a agarrar a uno. La más complicada es Vane", indicó haciendo referencia a una de las participantes.

"Nos queda Nati que es la más complicada. Son ellos o nosotros ¿Están preparados?", completó. Así fue como se abalanzaron sobre los participantes que los esperaban sujetados al atril en el que habían jugado. Entre risas y tironeos lograron sacar a la familia del estudio.