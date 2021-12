Pablo Lezcano fue acusado por su hermana de maltrato

Pablo Lescano quedó envuelto en una fuerte interna familiar luego que su hermana, Romina Lescano, quedara desvinculada de Damas Gratis.

A través de sus redes sociales, anunció su salida de la mítica banda de cumbia. "Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!", aseguró Romina en su cuenta de Instagram, dejando en claro que la decisión no fue en común acuerdo.

Tras la publicación, su hermano publicó un misterioso mensaje que para muchos fue una respuesta al anuncio que realizó su hermana minutos antes. "Chau langosta. Buen viaje Gede", señaló el cantante.

Horas más tarde, Romina volvió a utilizar las redes para poner sobre la mesa los motivos de su inesperada salida, apuntando directamente contra Pablo. "Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hna. No te soporto más. Sos un dolor de (emojis de huevos). Y encima no sabes cantar. Devolveme los dos millones que perdiste", fueron algunas de las frases que resaltó Romina en referencia a los dichos del líder del grupo. Y agregó para cerrar: "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor".

La salida de Romina generó sorpresa entre los seguidores del grupo. En sus redes, ambos solían compartir imágenes juntos con afectuosos mensajes. "Una foto vale más que mil palabras!!! Siempre con vos Hermano, sos mi orgullo perrito malvado!!", escribió en una de sus publicaciones junto a su hermano.