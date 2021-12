Florencia Peña desafía la censura y subirá fotos a una red para adultos

Florencia Peña tomó una decisión radical luego que Instagram le censurara algunas de sus fotos. En este sentido, la actriz y conductora redobló la apuesta y publicará todas esas imágenes en una red para adultos.

"Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", comentó Flor en un video. La plataforma donde estarán disponibles las imágenes será DivasPlay.

"Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan", agregó en su cuenta de Instagram, dejando en clara la diferencia que existen entre las dos aplicaciones.

Por su parte, en su cuenta de Instagram compartió un adelanto junto con una imagen de ella recostada en una cama como Dios la trajo al mundo. "Si hay foto, hay video", disparó sin tapujos. Como era de esperarse, la foto alcanzó los 164 mil likes y se colmó de miles de comentarios de sus usuarios en relación a la jugada producción.

Recordemos que Peña mantiene un fluido contacto con sus fans de Instagram. Con más de 5.7 millones de seguidores en la red social de la camarita, la actriz y conductora no deja de generar repercusiones con cada uno de sus posteos. Peña es principalmente conocida en el mundo del espectáculo por haber interpretado al personaje de Moni Argento en la exitosa tira “Casados con hijos”. Asimismo ha participado en series cómicas como “Poné a Francella” y “La niñera”.