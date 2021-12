El sorpresivo anuncio de Ángel de Brito sobre su futuro laboral

El final de la edición 2021 de Showmatch está a la vuelta de la esquina. Los nervios por saber qué pareja se consagrará campeona de La Academia están a flor de piel. Pero, en este contexto, Ángel de Brito reveló una verdadera bomba en relación a su continuidad en el certamen de baile.

El conductor de Los ángeles de la mañana se desempeña como jurado de las distintas competencias de ShowMatch desde el año 2014, así como también tuvo la oportunidad de conducir la edición del Cantando por un sueño junto a Laurita Fernández en 2020. Es por eso que la información que lanzó desde su cuenta de Twitter sorprendió a todos sus seguidores. "Yo me jubilo el viernes, no te preocupes", comentó, dejando en claro que no volverá a participar de algún otro certamen en el futuro.

"Esto sí es una primicia, dejas de ser jurado del Bailando para siempre", a lo que Ángel de Brito se limitó a responder "Sí". Luego, una usuaria comentó: "Para siempre es mucho. En el mundo Tinelli nunca se sabe. Porque arranca con un proyecto y el público va pidiendo otra cosa y él lo va modificando. Y no dudo que cuando no esté el Bailando o La Academia, el público lo pida".

En las últimas horas, de Brito apuntó contra Antonio Laje por los supuestos destratos a sus compañeras de noticiero. "Qué triste que en pleno 2021, una profesional no pueda hablar del maltrató laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya", comentó en su momento. Además, atacó al canal por "encubrir" al conductor.

Recordemos que todo comenzó con la despedida de María Belén Ludueña, quien ocupaba un lugar como columnista en Buenos días, América (América), programa en donde compartía tiempo al aire con Laje. Sin embargo, el evento se complejizó cuando el conductor de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) decidió sacar a la luz los malos tratos que recibían las periodistas de parte del conductor.