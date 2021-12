El desafortunado comentario anti Argentina de Patricio Giménez: "Es un veneno del que hay que escapar"

Patricio Giménez, hermano de la diva Susana Giménez, hoy se encuentra viviendo en Uruguay, nuestro país vecino, y siempre estuvo en desacuerdo con las decisiones políticas y económicas del lugar que lo vio nacer.

Está claro que a raíz de la pandemia, el mundo se ha modificado por completo. Argentina ha sufrido una debacle económica, como así también varios lugares de Europa que hoy en día se encuentran en situaciones peores que la de nuestro país.

Sin embargo, hay gente que tomó la decisión de exiliarse y tomar otros rumbos por no estar de acuerdo en el manejo de los gobernantes. Muchos lo asimilan como una forma de escape a tanta desorganización.

Patricio Giménez es una de estas personas, quien en Enero de este año se radicó de manera definitiva en el país vecino. “Acá será más caro pero prefiero eso y sentir que estoy en paz y que me están tocando el culo todo el día”, confesó.

Al momento de hablar sobre Argentina, no tuvo ningún tipo de filtro y realizó fuertes críticas. “Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno”, sentenció.

Cabe destacar que la pandemia aún no ha llegado a su fin y lejos estamos que eso ocurra. Con esta nueva variante, los cuidados deben intensificarse y la gente debe seguir vacunándose para que de esa manera no se produzcan tantas muertes, y las internaciones por casos positivos disminuyan

Pero parece que Patricio Giménez no está enterado de la situación que atraviesa el mundo entero porque sus únicos comentarios desafortunados fueron únicamente para el país que lo vio nacer, y que lo protegió durante tanto tiempo.

“La verdad es que hoy me encuentro muy en paz y muy tranquilo, no hay piquetes y ese avasallamiento que yo siento y la falta de respeto que tenemos como sociedad. No voy a acostumbrarme jamás a eso. Ahora ni si quiera te escuchan cuando votas y que se gasten toda la plata en una campaña aberrante cuando no hay jeringas en un hospital”, manifestó duramente.