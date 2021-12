¿Fue culpa de Lanata? Marcelo Longobardi contó la verdad sobre su renuncia

A principios de noviembre, el mundo del periodismo se desayunó con la noticia de que Marcelo Longobardi renunciaba a la conducción del programa más escuchado de Radio Mitre, “Cada mañana”.

La noticia fue como un baldazo de agua fría tanto para la audiencia, como para sus compañeros y los directivos del medio. Pero todo tiene una razón y el mismo periodista se encargó de darla a conocer.

“Ustedes saben que yo he trabajado en varios medios y me han echado y ahora he resuelto echarme yo mismo. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática y sentimientos personales muy profundos”, comenzó diciendo al aire Longobardi.

Después aseguró que todo se reduce a saber manejar el éxito y el significado que eso tiene para él, reconociendo que si bien entiende “el lado positivo”, todo tiene una cara opuesta y no es tan fácil ser líder en algo.

"Estos 21 son suficientes. Hasta qué punto uno de debe estirar y agarrarse de esas situaciones exitosas. Uno debe saber ponerse un límite, no puede creerse que es ese éxito. El éxito no es algo eterno, es un demonio… manejarlo es muy difícil”, explicó el periodista.

Ahora, Marcelo Longobardi estuvo en “Hablemos de otra cosa”, el programa que conduce Pablo Sirvén por LN+ y que muestra el lado desconocido de los personajes de la radio y la televisión, y dio detalles inesperados de su desvinculación y de la relación con Jorge Lanata.

“No puedo explicar bien lo que pasó, porque pasó de un día para el otro, aunque en mi caso venía de un proceso mucho más complejo y que tenía que ver esencialmente en no abusarme de un privilegio”, comenzó diciendo el reconocido periodista.

Además, allí aseguró que no tiene en claro quién será su reemplazo definitivo a partir de febrero y confió que no todo tiene que ver con su enfrentamiento con Jorge Lanata, pero si asume que puede haber sino uno de los desencadenantes.

Ambos conductores tenían una disputa constante por sus programas, “Cada mañana” y “Lanata sin filtro”, que abarcan la franja central de la radio (6 a 14 horas). El clima estaba cada vez más insostenible, había mucha puja por el rating y una posible lucha de egos.

Fue el mismo Lanata quien, en uno de los últimos pases que compartieron, hizo pasar un momento bastante incómodo al mismo Longobardi y a sus propios compañeros de mesa, quedándose tres minutos en total silencio como reclamo por los tres minutos tarde que le entregaron el programa.

“Todos somos commodities (mercancía), sacando a Lanata que es un rockstar, un personaje de otra envergadura” expresó Marcelo Longobardi con respecto a su excompañero. Además, aseguró que su contribución a Radio Mitre fue crear una ambiente de trabajo agradable y armonioso, algo que aparentemente el último tiempo ya no se daba.