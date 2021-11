Quién ocupará el lugar de Marcelo Longobardi en Mitre

Marcelo Longobardi sorprendió al anunciar su renuncia a Radio Mitre. A partir de esta decisión, fue su compañero de aire Willy Kohan quien se hizo cargo del reemplazo al frente de Cada Mañana (de 6 a 10). Sin embargo, según confirmó el sitio Teleshow, desde el lunes 20 de diciembre será Jorge Fernández Díaz el nuevo conductor del exitoso ciclo.

"Voy a hacer un reemplazo. Me pidió la radio si por favor podía cubrir y dije que sí. Ya lo había hecho alguna vez cuando Longobardi se fue de vacaciones", reveló el periodista a dicho sitio. Luego aclaró que el remplazó será hasta el 31 de enero. Luego la emisora pondrá al reemplazo definitivo para cubrir la franja.

Cabe recordar que al anunciar su salida, Longobardi había explicado: "He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia".

"He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos", reflexionó.