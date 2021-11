Marcelo Longobardi explicó los motivos de su renuncia a la conducción de su programa en Radio Mitre

Marcelo Longobardi se despidió esta mañana de su ciclo matutino. Luego de 21 años al frente de Cada mañana, el periodista contó los motivos por los que tomó esta difícil decisión de renunciar a su programa.

"Es la primera vez que voy a hablar de mí", comenzó diciendo Longobardi tras ingresar al estudio. “He disfrutado de todo esto, pero 21 años es mucho. ¿Hasta qué punto uno debe agarrarse de los éxitos, amarrarse? Uno debe saber ponerse un límite, no puede obnubilarse ni empalagarse y creer que uno es ese éxito, el éxito es del público", agregó.

"El éxito es maravilloso pero peligroso porque es como un demonio, engaña mucho y manejarlo es difícil. Si le vendés tu alma al éxito, es como vendérsela al diablo", advirtió. "Estamos desde la pandemia cambiando nuestra relación con la vida. Yo también quiero cambiar con la época, es muy estimulante, y espero que sea inspirador tanto como para mí, como para otras personas", reveló Longobardi.

"Yo empecé en Radio Mitre como productor en los años 80 y he tenido mucho más éxito del que me había imaginado. Y ahora hay que saberse desprender de las cosas para no ser esclavo del pasado", reflexionó para finalizar.

"No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata. Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”, había revelado ayer La Nación sobre las palabras que utilizó para anunciarle a su familia.