El terrible comentario de Rodrigo Lussich sobre MasterChef Celebrity 3: “Los participantes tienen…”

Masterchef Celebrity fue un tremendo éxito para Telefe en este 2021. Pero la fórmula parece empezar a agotarse, más allá que sigue liderando el rating. Y fue, ahora, Rodrigo Lussich el que no tuvo ni una palabra de elogio para el show y lanzó un terrible comentario en el aire de Intrusos sobre MasterChef Celebrity 3.

Las voces críticas y las polémicas que hay sobre el programa son más fuertes que los aplausos de la audiencia, como ocurrió en veces anteriores, y el bueno de Rodrigo (que esta semana cumplió años y recibió la visita de su mamá en el piso de Intrusos) aprovechó para tomar partido.

“Es el casting más decepcionante, los participantes tienen condiciones básicas insatisfechas para hacer el programa.¡La verdad es que es un milagro que estén al aire!”, comenzó en el programa líder de la fría pantalla de América.

“Todo muy lindo que no sepan cocinar ¡Pero no saben lo que es una hornalla! Al final Vicky Xipolitakis ¡Es Narda Lepes! Y la chica Mery Del Cerro… ¡pedimos que la saquen para que deje de sufrir! Hace una semana que está llorando todo el tiempo ¡Le va a hacer mal!”, afirmó.

El conductor fue más que crítico: “En ‘MasterChef’ han tirado la honra a los perros, bueno, tanto no. Pero la cosa es que están cocinando horrible. ¡Es el peor casting de cocineros que han hecho en ‘MasterChef’!”. Y siguió: “Después los participantes te pueden parecen más o menos figuras… ¡Pero no cocinan nada!”.

Y allí dio más detalles: “Además el plato es visual, así que ya cuando lo presentan se ve… ¡horrible! ¡Y ahora se les dio por llorar! Ahora lo importante no es cocinar, sino cuántas lágrimas derramás”.

La que se llevó una parte importante del palo fue Charlotte Caniggia, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. A su paso por Masterchef Celebrity 3, Rodrigo Lussich lo describió como horrible. “La que es un sol es la hermana de Alex Caniggia, Charlotte, que me ha comprado el corazón. Otra que no sirve para nada, pero es divina”.

Con su buen humor de siempre, el periodista de América sentenció: “Viste cuando le dicen ‘pero esto no está bien la cocción, tomá nota’, ella dice ‘tomo nota’. No sabe lo que es cocción, pero lo hace con un amor total. No pelea nada de lo que le dicen”.

Y allí comparó a Charlotte con Vicky Xipolitakis, quien fue una de las “mejores” que pasaron por el programa de Santiago del Moro, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, que contó cuál es el extraño plato que ama para sus cumpleaños: “Si la griega no conocinaba, Charlotte Caniggia directamente ni prende las hornallas porque no la muestran cocinando nada, hacen unos planos cortos con una mano que corta, quien sabe de quién es la mano”.