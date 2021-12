Revelan que Chano Moreno Charpentier estaría en pareja con una importante figura de la música

Esta semana comenzó a circular el rumor de que Chano Moreno Charpentier y Natalie Pérez estarían viviendo un romance. En este sentido fue Maite Peñoñori, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), quien reveló que la actriz y el músico están juntos.

El vínculo amoroso habría empezado a gestarse en plena internación del cantante, quien hace unos meses protagonizó un violento episodio con un policía en el que casi pierde la vida. "Cruzaron muchos mensajes, pegaron mucha onda. Y arrancaron a conocerse", reveló Peñoñori. Además, aseguró: "Se ven mucho en la casa de ella”.

Según la periodista de LAM, ya habría blanqueado la relación ante sus familiares. "Ella ya le contó a su familia que está saliendo con Chano. Que están muy enganchados, saliendo y conociéndose", reveló.

La información sorprendió ya que en las últimas semanas se hablaba de un presunto amorío entre Natalie y Nicolás Occhiato. La propia actriz se encargó de desmentir el rumor publicando una conversación que tuvo con su abuela en la que, justamente, le aclaraba que no salía con el conductor.

"Por eso, esta última vez que la relacionaron con otra persona llamó a la abuela y le dijo ‘no, estoy con otro chico’, y creo que lo debe haber publicado para no dejar expuesto a nadie", sumó como detalle Maite. "¿Y los familiares contentos, no?", consultó Ángel de Brito. "No sé. Le pongo fichas a esta pareja. Por ahí ella lo puede ayudar a que siga bien".