Preocupación en las redes por la desaparición de Silvia Süller

En las últimas horas, Silvia Süller se convirtió en tendencia en las redes sociales. La ex vedette pasó muchas horas sin contestar el teléfono y se especuló sobre una posible desaparición o problema de salud. Sin embargo, tras las repercusiones de la noticia, salió a desmentir las versiones y realizó un importante pedido.

Todo comenzó cuando Juan Etchegoyen abrió Mitre Live contando que la mediática daría su testimonio tras confirmarse el romance con Diego Lagomarsino. Sin embargo, más tarde el conductor reveló: "Estamos esperando por la palabra de Silvia. Me cuenta la producción que ella no aparece y no responde el teléfono. No sabemos dónde puede estar. Desapareció".

"La verdad es que me sorprende porque Silvia es muy profesional y siempre está atenta a los reportajes. Tenemos muy buena relación y muy buena onda. Ella se comprometió a hablar hoy y contar todos los detalles de su relación", agregó el periodista.

Horas más tarde seguía sin conocerse el paradero de la ex vedette, despertando preocupación entre sus seguidores. Allí fue cuando Lío Pecoraro publicó en su cuenta de Twitter: "El medio la dio por desaparecida después de la foto con #DiegoLagomarsino, debido a que nadie pudo dar con ella, pero #ElRunRun la encontró y hoy habla con nosotros #SilviaSüller. @CronicaTV @fernandopiaggio".

De esta manera Süller dio los motivos por los cuales no atendía su teléfono. "Hola Lío. No estoy desaparecida. Porque siempre inventan lo mismo… yo estoy bien, estoy perfecta. Pasa que no hablo porque no hablo. Porque cuando yo hablo, sabes cómo soy… no tengo pelos en la lengua", disparó.

"No quiero hablar. Me están llamando todos y no voy a hablar así que no me insistan. Yo estoy bien, estoy perfecta, divina… te mando un beso", agregó. Finalmente, hizo un importante pedido: "Lio, ¿sabes que fuese lindo? Que se preocuparan por mí pero para conseguirme un trabajo", exclamó.