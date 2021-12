La desafortunada comparación que hizo Diego Lagomarsino sobre el supuesto romance con Silvia Süller y el caso Nisman

Diego Lagomarsino decidió romper el silencio tras los rumores de romance que lo vincularon a Silvia Süller, El perito informático explicó cuál es el vínculo que lo une con la mediática. "No tengo nada que ver", expresó.

Fue en El Run Run (Crónica HD) donde reveló toda la verdad sobre la foto que comenzó a circular en las redes sociales hace algunos días. "Nada que ver muchachos, nada que ver. Después del asesinato de Nisman, esta es la mentira más grande", comenzó diciendo Lagomarsino, quien está procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal en 2015.

"No se pueden inventar cosas que lastiman a la gente. Los que me conocen saben que no tengo nada que ver en esto". Fue entonces, cuando el conductor le preguntó por la foto. "¿Me están preguntando a mí? Ah, pero yo tengo foto con un montón de gente. Pasa que se agarran de una cosita para hacer una historia", contestó.

En ese momento se sumó Süller a la charla. "Es lo que yo estoy tratando de decirle a todos los medios. Nada más me vino a arreglar el teléfono, nada más que eso. Yo aparte no quiero hombres en mi vida y todo el mundo lo sabe", disparó la ex vedette.

Recordemos que el pasado 1 de diciembre se filtró una imagen de ellos juntos y los rumores de romance no se hicieron esperar. "Encuentro íntimo entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino en la casa de la mediática. Él se ofreció a ayudarla por un tema personal y pegaron onda. ¿Romance en puerta?", escribió el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de Twitter.