El sorpresivo desafío laboral de Luis Majul de cara al 2022

Como ya es costumbre a final de cada año, la radio y la televisión comienzan a definir su programación de cara a la próxima temporada. Allí comienzan a darle forma al listado de pases de cada figura. En este sentido, Luis Majul ya confirmó que el 2022 estará encarando un nuevo desafío laboral.

"Con mucha alegría quiero anunciar que acepté la conducción de la primera mañana de La Nación +, en 2022. No solo lo estoy haciendo por la halagadora insistencia de Juan Cruz Ávila, responsable de la señal, y el apoyo de Fernán Saguier, director de La Nación. También porque me siento parte de un gran equipo que viene haciendo historia", reveló el periodista.

"No fue una decisión fácil. Sí un desafío mayúsculo. De esos que te hacen cosquillas en la panza", aseguró. Y dio detalles del motivo por el cual aceptó la propuesta. "Seguiré conduciendo un + Voces renovado, en el prime time de la noche. También estrenaremos una nueva temporada de La Cornisa, como lo venimos haciendo, todos los domingos, desde hace más de veintidós años", dijo.

Sin embrago, Majul confirmó que seguirá formando parte de Radio Rivadavia. "No sería justo si no mencionara el enorme agradecimiento que siento hacia las autoridades de Radio Rivadavia. Ellos aceptaron, a regañadientes, mi salida de la primera mañana, que entregaremos con el doble de audiencia con la que la recibimos. También me pidieron que siguiera siendo parte del potente equipo de la emisora, de lunes a viernes, en el prime time. Asumiré el compromiso con la misma pasión con que hacemos las cosas los que amamos la radio", agregó.