América TV tomó una decisión tras las denuncias contra Antonio Laje

En las últimas semanas se dieron a conocer varias denuncias de maltrato contra Antonio Laje de parte de ex compañeras de Buenos días América. Según dio a conocer Laura Ubfal en su portal, hubo una reunión de Directorio en el edificio del canal para tratar el tema del periodista.

La polémica estalló después del desconsolado llanto de María Belén Ludueña y un demoledor tuit de Ángel de Brito contra el conductor y otras profesionales que trabajaron con él. Luego de la renuncia de Ludueña, se sumaron otras denuncias.

Fiorella Vitelli se animó a hablar y denunció maltratos. La nutricionista aseguró que la dejaron sin trabajo sin aviso previo en plena pandemia. "Esto de los egos está bastante presente. Hay que ver cómo se comporta la persona que tiene un cargo de autoridad", dijo Vitelli en Por si las moscas? (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando echaban personal, compañeras me decían 'cuidate, estate atenta'. Es importante saber que cuando hay una situación de violencia laboral", explicó. "Capaz uno piensa que es la persona que está enfrente de cámara, pero no podría hacerlo si no hubiese todo una estructura atrás", agregó.

FIORELLA VITELLI JUNTO A ANTONIO LAJE EN BDA.

"No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo 'no hay lugar para vos. Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de pesada", denunció Fiorella.