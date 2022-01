Luego de su eliminación de MasterChef, Juariu opinó sin filtro sobre sus compañeras

Ya son siete los participantes que quedaron afuera de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe del que todos hablan. El pasado domingo, fue el turno de Juariu de abandonar las hornallas más famosas luego de que no deslumbrara al exigente jurado con la preparación de unos ravioles.

"Juariu, estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, sin relleno los fritos, calabaza inexistente, poco sabor, setenta minutos...", le confesó Donato de Santis al momento de brindarle su devolución a la influencer.

Antes de partir por la puerta grande, la joven tucumana reconoció que su meta en el concurso no era irse primera y que le dolía su salida. "Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido, era fan cuando los veía de mi casa", indicó frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

Ahora, luego de quedar eliminada del reality que conduce Santiago del Moro, habló de todo en una entrevista que le realizaron y opinó sin filtro sobre dos de sus compañeras. ¿Qué dijo? "La que más miedo me daba era Micaela (Viciconte) que la stalkee mucho en redes y aparte es peleadora, pero la verdad que conmigo fue un amor", reconoció en diálogo con La Once Diez.

Juariu

Y sobre la pareja de Fabián Cubero, agregó: "Es brava algo me dijo sobre una vez que me reí de ellos por un canje que hicieron, eso es verdad, pero es copada después me dijo que les causó gracia". De la hija de Mariana Nannis, manifestó: "También me sorprendió muy bien Charlotte (Caniggia) porque me hizo sentir bienvenida enseguida".

Finalmente, sobre su llanto al momento de despedirse, expresó: "Yo sí sentía que me iba, y que no quería irme con un plato con el que cociné mal. Y porque yo dejé de estar en Bendita, donde estaba muy bien para sumarme a Masterchef, fue un gran sacrificio. Confieso que hoy me veo llorando así y lo siento sobredimensionado, pero son muchos factores que se jugaron".