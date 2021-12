La inesperada revelación de Juariu sobre Charlotte Caniggia en MasterChef: “Todo el tiempo dice…”

Juariu alcanzó la fama gracias a ser una “stalker” profesional de los famosos, luego llegó a la televisión y la rompió en Bendita TV (El nueve) y finalmente desembarcó en el reality más famoso del país, MasterChef Celebrity.

En su corta carrera mediática, la influencer logró llamar mucho la atención y escalar muy rápido la escalera de la fama. Sin embargo, eso no le bastó el pasado domingo, cuando vivió su noche más difícil en el programa de cocina.

Juariu no convenció para nada al exigente jurado de MsterChef, lo que hizo que quedara eliminada del reality. “Estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, sin relleno los fritos, calabaza inexistente, poco sabor”, fueron las duras palabras que le dedicó Donato de Santis.

Seguido de eso, la mediática rompió en llanto y aseguró que deseaba tanto estar en ese show que le dolía mucho tener que irse. “Parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido”, confió en su despedida.

Los días siguientes no fueron nada fáciles para Juariu. Para entender un poco la situación, ella abandonó Bendita para sumarse al programa de Telefe, y en aquel entonces a la producción y a Beto Casella no les gustó nada la manera en que se dio su salida.

Ahora, cuando podría volver a incorporarse el equipo, los que dejaron bien en claro que no quieren saber nada con ella fueron sus compañeros.

Mientras analizaban su salida del reality, Claudio Pérez, conductor momentáneo del programa de El Nueve, le preguntó a Horacio Pagani si la investigadora de Instagram tenía las puertas abiertas para volver y su respuesta fue contundente: “No, el que se va de acá no vuelve más”.

Pero mientras resuelve su futuro laboral, Juariu fue entrevistada por Robertito Funes y allí habló de su paso por MasterChef Celebrity y de sus compañeros. De quien hizo una referencia en particular fue de Charlotte Caniggia.

“Cuando la vi me pareció lo más. Inmediatamente le dije ‘Charlotte, me tenés que adoptar’. Hice todo el esfuerzo para que me adopten en la familia”, dijo en un comienzo Vicky Braier sobre su compañera.

“A mí lo que me sorprendió es que fuera del aire es mucho más tranquila y todo el tiempo dice ‘gracias’. Cuando llegué el primer día que no me conocía nadie, se me acercó, me dijo que no esté nerviosa, me empezó a charlar y fue un amor. Se ganó mi corazón”, sumó en “Viajechef” Juariu.