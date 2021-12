El fuerte comentario de Ángel de Brito a Sofía “Jujuy” Jiménez: “Sos una basura. No podés tener...”

Este fin de año está cargado de sorpresas, y una de ellas las dio Ángel de Brito al anunciar el inesperado final de “Los ángeles de la mañana” (El Trece).

El famoso conductor anunció la noticia los primero días de diciembre mediante su cuenta de Twitter, y no solo sorprendió a la audiencia del programa de espectáculos sino también a sus angelitas, que no estaban enteradas.

Desde entonces, muchísimas cosas se dijeron al respecto y no paran de dar vueltas algunas especulaciones en torno al futuro de Ángel de Brito, dado que son varios los canales que se pelean por tenerlo.

Mientras los rumores de un posible desembarco en la pantalla de Telefe pisan cada vez más fuerte, y luego de haber rechazado una oferta millonaria por parte de El Trece para seguir en el canal, el periodista de espectáculos decidió hacer de diciembre un mes más que emotivo al aire de LAM.

Fueron muchísimas las angelitas que pasaron por el piso del programa conducido por de Brito, y si bien ahora solo algunas conformaban el staff, otras tantas decidieron volver a aparecer para despedir al matutino como se debe.

Una de sus ex angelitas fue Sofía “Jujuy” Jiménez, quien dio una entrevista al aire desde su provincia natal para recordar su paso por LAM y se robó un inesperado y sorpresivo elogio de Ángel de Brito.

Todo se dio cuando Sofía reveló que acababa de volver de correr y que solo había tenido tiempo de darse una ducha rápida para salir al aire. Al conductor le llamó muchísimo la atención la confesión de “Jujuy” y no pudo dejar de decir lo que pensaba.

“¿Vos estás recién bañadita y tenés esa cara? No podés. Sos una Basura”, bromeó Ángel sorprendido por la cara impecable que tenía su ex angelita, quien recientemente se cortó el pelo y renovó su look.

Rápidamente el periodista contó con el apoyo del resto del equipo, entre las que se encontraba Cinthia Fernández y halagó su nuevo corte. “¿Les gusta el corte chicos? De repente siento que todo ese cambio interno se puede reflejar en el exterior”, les respondió la jujeña.

Ante esta revelación, atento como siempre, Ángel de Brito no pudo evitar preguntar: ¿Cuál es ese cambio interno? Ante esa consulta, Sofía respondió que pasó por muchas cosas estos últimos dos años.

“Fueron dos años intentos, muy heavys, de mucho cachetazo y aprendizaje. Pero bueno, ya estamos ahí de cara para un 2022 con todo”, respondió la modelo.

Además, reveló que cosas aprendió y no quiere volver a repetir: “Que nadie se adueñe de mi poder, ningún hombre sobretodo. Manejar yo mi vida, mis cosas, mi trabajo”, aseguró Sofía “Jujuy” Jimenez ante la mirada atenta de Ángel de Brito.