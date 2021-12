Moria Casán sepultó a Susana Giménez con un contundente adjetivo

Moria Casán estuvo recorriendo Las Vegas junto a Marley para grabar unos programas especiales de Por el mundo (Telefe). De regreso en la Argentina, en el aeropuerto dio una entrevista con Intrusos y habló del escándalo de la China Suárez y Wanda Nara. Además, disparó contra Susana Giménez.

"No hay nada que me importe menos", dijo la diva cuando le preguntaron por el escándalo del año. "No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, les encanta ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado", agregó Moria.

Luego le preguntaron por Susana y por la entrevista que realizó junto a Wanda y Mauro Icardi tras el escándalo. "Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent", dijo irónica. Además, aclaró: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente pocas".

Recordemos que Moria se prepara para regresar al teatro en abril. En diálogo con Teleshow, confirmó que interpretará a Julio César de William Shakespeare el 2022, bajo la dirección de José María Muscari. Según anticipó, será una versión vanguardista de la tragedia que ocurrió en la Antigua Roma.