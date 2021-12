Marcela Feudale sorprendió al revelar el sueldo en dólares que ganaba en la época de VideoMatch

Marcela Feudale es una de las locutoras más conocidas del país. Su trabajo junto a Marcelo Tinelli y su labor en los medios de comunicación durante más de 30 años la convirtieron en una personalidad muy respetada en el ambiente. Su vínculo con los medios y con Tinelli comenzó casi de la mano.

Luego de graduarse como locutora, comenzó a trabajar en la Rock & Pop. Allí conoció a varios integrantes de VideoMatch. Luego, Claudio Villarruel le ofreció trabajar en Telefe y a partir de ese momento se convirtió en la locutora histórica de Marcelo.

"Me llamó Claudio Villarruel para preguntarme si me interesaba. Me puso en un problema porque la plata no era mala, pero yo era más del palo de Rock & Pop", comenzó recordando Feudale en una entrevista con Tomás Rebord en El método Rebord. "Cuando me estoy por ir de la radio me trataron de convencer y me ofrecieron un programa de madrugada. Eso lo rechacé. Villarruel insistió, me invitó al canal y me convenció. Me quedé con ShowMatch y al tiempo me salió la oportunidad con Juan Alberto Mateyko en Radio Rivadavia", recordó sobre esos primeros pasos.

Además, contó detalles de cuáles fueron los cambios que vivió en plena convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem: "Nosotros en esos años estábamos en la gloria. El uno a uno para una persona que trabaja en los medios significaba que una cámara salía 10 mil dólares, es decir, 10 mil pesos. Y eso no era nada porque las facturaciones eran muy altas".

Luego, admitió que los sueldos eran muy altos: "Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después yo me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares. Tenía un programa de radio, trabajaba con Mateyko en La movida de verano. Pasa que eran pesos-dólares. Nadie los cambió, nadie se los quedó. Tiene que haber sido muy astuto el que lo hiciera".

"Nosotros, cuando fuimos a París para hacer el Mundial 98, viajamos en un avión con 400 personas asignadas a un programa de televisión. ¿Qué era eso? Era un avión lleno de gente que había ganado pasajes, era un descontrol. Un peso argentino eran 18 mil francos franceses. Nos trajimos medio París", recordó sobre aquel viaje que hicieron para el mundial de fútbol.