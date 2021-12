Christian Petersen anunció su separación de la manera más extraña

Christian Petersen no es solamente uno de los grandes cocineros del país. El jurado de “El gran premio de la cocina” se convirtió en todo un galán de la televisión argentina.

Tal es así que con su talento, simpatía y carisma conquistó, hace un tiempo atrás, a una joven de 26 años participante del programa de Eltrece, con quien comenzó una relación que recientemente superó el año.

El panorama era ideal. Él, separado y con tres hijos. Ella, mamá de un pequeño de tan solo cuatro años. Todo parecía ir perfecto entre Christian y Sofía Zelaschi, quienes hace algunos días atrás disfrutaron de un fin de semana de amor en las playas de José Ignacio. Pero ahora parece que no es así.

Las imágenes que publicó la revista Hola! hace algunos días atrás los mostraban juntos, muy atentos el uno del otro, cariñosos y enamorados. Ambos pasaron una tarde de mar y almorzaron en un reconocido parador

Pero hace algunas horas, en diálogo con Radio Mitre, el cocinero sorprendió a todos al anunciar que estaba separado de la mujer a la que conoció en el reality en 2018.

"No estoy de novio, es una relación bastante particular. Salgo con Sofía, que es un chica que conocí en El gran premio de la cocina. Somos más amigos que novios”, comenzó diciendo Petersen.

Luego, continuando el diálogo con el periodista Juan Etchegoyen aseguró: “Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser amigos”.

Pero entonces el último fin de semana largo que pasaron en Uruguay, ¿fue como amigos? Los números no cierran, Christian Petersen. O quizá, simplemente fue un viaje de negocios.

La charla entre el famoso chef y el conductor siguió un rato más, y él continuó aportando datos sobre su historia de amor que no dejaron de confundir: “No somos una pareja convencional, somos diferentes”.

“Una época de amistad, vivimos juntos un tiempo y después cada uno en su casa. Trabajamos juntos también. Ella tiene una productora de eventos para catering y yo la estoy ayudando”, siguió diciendo Petersen.

Para cerrar, el entrevistado explicó en pocas palabras por qué dice que ya no está de novio con Zelaschi: “Si fuera un poquito más moderno diría que no la puedo encasillar en ninguna relación. Podemos estar toda la vida juntos pero no somos nada formal, la familia Ingalls y eso”. Qué confuso.