La terminante reacción de Fabián Cubero frente a la versión de embarazo de Nicole Neumann

En medio de su vuelta al país tras sus vacaciones en Brasil, Fabián Cubero y su pareja fueron abordados por un notero del programa A la tarde (América), y cuando el exfutbolista fue consultado por la versiónd e embarazo de Nicole Neumann, su respuesta fue terminante.

"¿Te manifestó en su momento Nicole las ganas de volver a ser madre nuevamente?", preguntó el cronista. A lo que Cubero respondió contundente: "Es tema de ella, yo no voy a hablar de la vida de ella. No tengo la cabeza en eso, vengo con mi familia de un viaje muy lindo y apunto a seguir disfrutando". Recordemos que este martes, Carmen Barbieri deslizó en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) que Nicole Neumann estaría esperando un hijo junto a José Manuel Urcera.

Por otro lado, el movilero indagó sobre los conflictos legales pendientes entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. "¿El tema de que había un asunto económico en el que se decía que faltaba que vos le dieras más dinero a Nicole?", quiso saber el periodista. Mientras que el entrevistado contestó categórico: "No son temas que tenga que hablarlos ahora ni en ningún otro momento".

El notero también aprovechó para preguntarle a Mica Viciconte por el supuesto llamado que habría recibido de Nicole Neumann durante sus vacaciones, en el que la modelo le habría planteado su disconformidad por el hecho de que la influencer compartió varias fotos junto a sus hijas en esos días. "¿Qué fotos? ¿Las mías? Mi celular no me andaba muy bien, sólo para subir fotos. Subí en mi Instagram lo que hago siempre... No tengo idea. No. Creo que no. Lo importante es tener paz. Si estamos bien, es lo importante", aseguró Viciconte desestimando el rumor.