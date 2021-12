La polémica respuesta de Reina Reech a los rumores de que Ricardo Darín es el padre de Juana Repetto

Los más jóvenes quizás no lo recuerden pero, años atrás, una versión ultra escandalosa empezó a esparcirse como un virus y terminó quedando instalada, para muchos, como verdad incuestionable: el mito de que Juana Repetto es, en realidad, hija de Ricardo Darín.

Y sobre las fake news hablaban en Debo decir cuando Luis Novaresio le preguntó a Reina Reech sobre ese rumor que tantos dolores de cabeza le causó, pero que, en cambio, fue desestimado y hasta tomado a risa por el resto de los protagonistas de esta historia.

“A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así”, dijo el conductor de América. Reina, al frente, como siempre, contestó: “No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella”.

La artista entonces reveló la desesperación que sintió cuando muchos ponían en duda la identidad de su hija. Tanta, que la llevó a hacerles un pedido desesperado: “En su momento les rogaba que se hagan un ADN, porque yo no tengo dudas”, contó.

“Se lo propuse a Nico y a Juana y ninguno quiso. ¡Ellos no tienen dudas!”, explicó Reech. ¿Y cómo reaccionó en su momento a los chimentos? ¿Llegaron a conversar seriamente sobre el tema para evaluar cómo proceder ante la noticia falsa? Para nada, todo quedó en el chiste.

“Él se toma todo en joda. Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro, y él estaba con Norma Aleandro y me dice: ‘¡Hoy la vi a mi hija enfrente!’”, recordó, porque vivía en frente al teatro en ese entonces.

“Y le digo ‘qué lindo, cariño’ y él me dijo que estaba hablando en joda. A mí me parece perverso, como una historia horrible”, señaló Reina, a lo que Novaresio destacó lo feo que habrá sido para la joven que pongan en duda quién es su papá.

“Debe ser horrible, pero cuando uno tiene certeza de saber quién es su madre, sobre todo… ella no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo le mentiría con una cosa así. Y aparte también, la otra parte tampoco lo dejaría pasar”, cerró. Como sea, para el imaginario popular, Juana siempre será, al menos fantasiosamente, la hija de Darín, ¿o no?