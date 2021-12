La China Suárez habló de su amistad con Lali Espósito y repartió palitos para el resto

Los últimos meses fueron de descorrer velos para la China Suárez. Porque además de terminar de entender que Mauro Icardi no estaba "tan en crisis” en su matrimonio con Wanda como le hacía creer por chat, la actriz pudo darse cuenta de quiénes eran realmente sus amigas.

Es que, cuando estalló el Wandagate y todos sus movimientos de seducción quedaron a la vista del mundo desde que la esposa del jugador la marcó como “la zorra” responsable de “cargarse con su familia”, varias de las amigas con las que Eugenia compartía reuniones y risas le soltaron la mano.

Empezando por Zaira Nara, lógicamente, que en medio del escándalo quiso escuchar su propia versión y se acercó hasta su casa para tener una charla, como le dijo a Marcelo Polino en Flor de equipo, “horrible pero necesaria”. Siguiendo por Paula Chaves, y Mery del Cerro, que se pasó de tibia al no querer pronunciarse sobre el tema, ni tampoco defenderla.

“No voy a opinar, son personas que quiero, que conozco. Es un tema personal, no voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, dijo Del Cerro en diálogo con Catalina Dlugi.

Sin embargo, Eugenia tiene en quién refugiarse y así lo deja en claro cada vez que puede. Porque a su lado tiene una fiel amiga que la acompaña en todas desde los diez años, cuando se conocieron en las tiras de Cris Morena: Lali Espósito, una “superamiga” que siempre aparece para levantarle el ánimo.

“La amo y la admiro a Lali, es una persona muy auténtica”, dijo la actriz en los últimos días a Infobae, a cuenta del estreno de su nueva película animada. En esa nota, la China se deshizo en elogios para Espósito, y marcó la clara diferencia con las demás.

“Pasan los años, nos conocemos desde que tenemos 10 y tenemos momentos en lo que hablamos todos los días y otros que no, pero nos encontramos y nos damos un abrazo y sigue siendo lo mismo”, dijo la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Y fue contundente al dejar su reflexión final sobre el lazo que las une: “Ella sabe que yo siempre estoy y yo se que ella siempre está, y eso para mí es la perfecta definición de la amistad”. Clarísimo.