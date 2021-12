El impactante mensaje de Estefanía Pasquini a meses del nacimiento de su primer hijo con Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini compartió un impactante mensaje en su cuenta de Instagram reflexionando sobre el calvario que transitó en la Navidad del año pasado, cunado intentaba quedar embarazada mediante múltiples tratamientos. La nutricionista destacó la importancia de perseverar, y expresó su felicidad por haber pasado una nochebuena en familia con su primer hijo junto a Alberto Cormillot.

“Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado… El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente por lo que no había podido ser por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá. Harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi familia diciéndome: ‘Ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos). Claramente necesitaba escuchar eso. No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera”, expresó Estefanía Pasquini.

Luego agregó emocionada: “Un año después acá estamos, con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo: ‘No compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese no vas a poder’. Deséalo tanto y búscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo”.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto al pequeño Emilio.

Recordemos que Emilio, el primer hijo de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot nació el 17 de septiembre pasado. Con la llegada del nuevo integrante, la pareja logró sobreponerse a las dificultades de la nutricionista para convertirse en mamá, y también poco a poco quedaron despejados los prejuicios por la diferencia de edad con el reconocido médico.