Una ex angelita que se despidió de LAM con un mensaje fulminante: “Me llevo un montón de...”

Pasó de todo en los cinco años que duró Los ángeles de la mañana en la pantalla de El Trece. Y mientras el ciclo ya entró en cuenta regresiva para su última emisión, anunciada por Ángel de Brito para el 31 de diciembre, su equipo de a poco empieza a despedirse, mientras todavía no se sabe a qué se dedicará el periodista.

Y entre emociones, llanto, risas y anécdotas, esta semana llegaron los saludos y recuerdos de todas las “angelitas” que día a día debatieron, cada una con su estilo personal, los chimentos de la farándula. Con visitas en el estudio, como las de Miriam Lanzoni y Majo Martino y mensajitos grabados, todas las ex panelistas vuelven a aparecer.

Una de ellas, y de las más antiguas, sorprendió con un particular comentario ultra filoso que “coló” en medio de su cariñoso saludo para Ángel. Hablamos de Carmela Bárbaro, periodista que se sentó junto a De Brito en 2016, cuando empezó LAM, y allí estuvo hasta 2018.

"Me siento un poco cofundadora de LAM. Me acuerdo de la primera sesión de fotos y la cena que hicimos, donde Nancy Pazos nos hizo un regalito a cada una, una agenda. ¿Te acordás?”, arrancó Carmela, muy amorosa antes de tirar la bomba.

“Me quedan un montón de recuerdos, un montón de amigos y de enemigos... Gente que no me volvió a hablar y que espero que nunca más lo haga", lanzó. A pesar de ese mal trago, Bárbaro rescató lo bueno: "Pero todo valió la pena, la verdad. LAM es un éxito. Y vas a seguir haciendo éxitos. ¡Te felicito!".

"Espero que nos volvamos a cruzar pronto, en la vida y en la tele", se despidió finalmente de Ángel, con quien trabajó en América, en Intratables, y luego también en El diario de Mariana, además de debutar con él en el magazine matutino.

“Yo la adoro a ella”, dijo el conductor, y no pudo evitar comentar: “Peleadora, Carmela… los días que venía de mal humor… ¡peor que yo!”. “Pero muy buena peleadora, siempre argumentando bien”, precisó Mariana Brey, a lo que el ex jurado de ShowMatch mencionó la tremenda pelea que la ex angelita tuvo con Luis Ventura. “Se mataron”, recordó.

“¡La remó! Muy buena compañera, Carmela”, señaló Yanina Latorre, por su parte. Y agregó un punto a favor que habla del profesionalismo de su colega: “Además, no le gustaba para nada el espectáculo, entonces se peleaba con todos, porque ella venía de la política”. ¡Una outsider!