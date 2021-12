Jey Mammon se despidió de Los Mammones y confirmó una gran noticia

Anoche, Los Mammones llegó a su final por la pantalla de América. El exitoso programa conducido por Jey Mammón despidió el año con un gran musical rodeado de estrellas. Nacha Guevara, Hilda Lizarazu, Manuel Wirtz y Lito Vitale fueron parte de los festejos.

Minutos antes de cerrar el ciclo, el conductor dio un emotivo discurso. "Vamos a trabajar para mantener en 2022 un espacio de música, de humor, de buena energía para los televidentes, que son los actores más importantes de esta historia", dando a entender que el programa continuará aunque aún no se sabe en qué canal.

"No escribí nada y no pensé nada. Hoy dormí mucho, a la noche, dormí siesta... no me podía levantar y daba vueltas en la cama y decía: ‘¿Qué voy a decir?’. Porque tengo mucho para decir y a la vez, muy poco. Porque ese ‘poco’ encierra todo, que es un agradecimiento", continuó.

"No se sabía si Los Mammones iba a durar solo un verano, si iba a ser una vez por semana. Fue Pamela David la que rompía las bolas para que se hiciera todos los días. Fue una conjunción de varias cosas", agregó, agradeciéndole a la conductora y esposa de Daniel Vila.

Pero el momento más emotivo llegaría cuando Jey reveló una historia personal ligada al programa: "A los tres días del comienzo de Los Mammones, se me fue Roque", contó sobre la muerte de su padre. "Un Roque al cual mi abuelo le cerró el piano. La veo a Nacha acá, que sé que ella lo sabe porque hemos compartido esta historia en privado. Y ella me contó de un abuelo que le pasó música durante toda su vida. No hablaban, pero la música se la pasó el abuelo sin hablar. Y a mí, mi papá, sin hablar, me pasó la música. Y se fue y me abrió el piano acá", dijo visiblemente emocionado.

"¿Saben cómo se resume todo? Gracias. ¿Pero saben a quiénes gracias, sobre todo? A todos ustedes que están del otro lado, porque estos dos años fueron una mierda y ustedes que están del otro lado estuvieron ahí acompañando y este programa les hizo bien. Así que gracias y de nada. ‘De nada’, de parte mía y de parte de la técnica y la producción... A todos, gracias y chau. Gracias y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo", enfatizó y confirmó la continuidad del programa.